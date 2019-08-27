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Meral Akşener, Sezai Temelli'nin talebine cevap veremedi! Parti içindeki krizden korkuyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin kayyım atanan belediyelere destek amacıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den talep ettiği randevuya henüz cevap verilmedi.

27 Ağustos 2019 Salı 17:24
Meral Akşener, Sezai Temelli'nin talebine cevap veremedi! Parti içindeki krizden korkuyor

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine destek için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu talep ettiği ve iki gündür talebe olumlu yada olumsuz herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 19 Ağustos'ta teröre destek verdikleri gerekçesiyle Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden alıp, yerine kayyum atamasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden randevu talep etti.

Akşener’de HDP sessizliği

HDP heyetinin randevu talebine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olumlu yanıt verdi ve görüşme gerçekleşti, fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener randevu talebiyle ilgili sessizliğini koruyor.

Her fırsatta kameralar önüne çıkan Meral Akşener, 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili HDP heyetini kabul etmesi halinde partideki milliyetçi kesimin tepkisini toplayacağı ve teşkilatlarda istifaların artacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:24
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Meral Akşener
  5. Sezai Temelli

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