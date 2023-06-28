Meral Akşener resmen şok olacak! Bu nasıl iş böyle?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kurultayda CHP'yi sert sözlerle eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, "Akşener, 2018 seçimlerine CHP’den gelen 15 milletvekili ile grup kurup girmeyi 'en büyük pişmanlığım' şeklinde dile getirdi. Biz son pişmanlık diye bir kavram biliyorduk, demek ki 'sonradan pişmanlık' da var" dedi.

Balbay, bugünkü yazısında Akşener'in sözlerinden hareketle şunları kaydetti:

“15 milletvekiline beş İYİ Partili milletvekili eklenerek grup kurulmuştu. O beşe baktık, bugün hiçbiri yok. Hatta öteki kurucuların da çoğu yok. Dünyada hiçbir değirmen Akşener kadar iyi insan öğütemez desek, abartmış olmayız.

Akşener, savaşmayı çok istediğini anlatmak için 'kellemle top oynamayı severim' dedi. Biz 'kelle koltukta' diye biliyorduk, demek ki 'kelle ayakta' da var. Ama kelle de bu kadar ayağa alınmaz ki!

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