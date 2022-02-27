Meral Akşener nereye koşuyor? Dün ‘Netanyahu’ bugün ‘Putin’in gölgesine özenen’ ahlaksızlığı!

AK Parti karşıtlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gözünü iyice kör etti. Akşener, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya benzetmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Erdoğan’ı, “Putin’in gölgesi tek adam” olmakla itham etti. Akılalmaz ifadelerle büyük tepki çeken Akşener, ülkücülerin de eleştirilerine maruz kaldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da Akşener’in sözlerine tepki gösterdi. Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Akşener’in ülkücülükle bağdaşmadığını söyledi.

Karahasanoğlu’nun yazısı şu şekilde:

Yaşlandığımızdan mı, yoksa konunun hassasiyetinden mi, yoksa yoksa çelişkinin vahametinden mi bilmiyorum..

Dünkü yazımda, “Ülkücü okurlarımız kızacak” diye peşinen ön almaya çalışıyorum..

“Amacım onları kızdırmak değil. Çelişkiyi gündeme taşımak istiyorum..” diyor, içimdekini gizlemeden, açığa vuruyorum..

“Samimi ülkücü okurlarımız kabul etse de etmese de.. İyi Partililer kendilerini ülkücü diye takdim ediyor.. Meral Akşener, kendisini ülkücü olarak tanıtıyor..” diyor, oluşturulan algıyı kırmak istediğimi haykırıyorum..

Dahası, “Bizim de amacımız, ülkücü okurlarımıza saygısızlık değil..” diyor, niyetimizi halisane ifade ediyorum..

Daha dahası, “Tam aksine, ülkücü okurlarımıza saygımızdan dolayı, ‘Amerikancılığı kendisine politika olarak seçenlerin, ülkücü olamayacaklarını’ gözler önüne sermek..” diyor, kimsenin kırılmaması için çırpınıyorum..

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