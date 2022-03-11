Meral Akşener maval okuyor! Türkiye'nin başarısını yine görmezden geldi

Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de yayınlanan, İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin Rusya’ya yaptırım uygulaması konusundaki ısrarını sürdürdü.

"Türkiye bu yapılan işin yanlışlığı konusunda bir tutum almalı"

Akşener Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye için, “Buradaki yapılan iş yanlış. Türkiye bu yapılan işin yanlışlığı konusunda bir tutum almalı. Biz eğer buraya göz yumarsak yarın Çin’de benzer bir yönetim anlayışı var onun neticesinde Asya Pasifik’te neler olacağını anlayamayız” diye konuştu.

Akşener şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Putin'in karşısında yaptırımların yanında yer almalıydı ama Türkiye'nin dış politikası kişisel bir dış politika olduğu için ve dış politika iç politikanın da bir malzemesi olduğu için asimetrik bir ilişki var. Enerjini önemli bir noktasını bağlamışsınız bütün yumurtaları aynı sepete koymuşsunuz. Bu bir yanlışsınız. Putin'in karşısında ağzınızı açamıyorsunuz. Bu dış politika çok problemli dış politika. Ukrayna olan ilişkinizin silah ve savunma sanayinizin önemli bir partneri. Şimdi dengede götürebilirsiniz ona itirazım yok Ama bir yandan SİHA, İHA'yı satacaksınız, onun yanındayız biz destekliyoruz, ama diğer taraftan birilerini göndereceksiniz Rusya'ya, Putin'den özür dilemek midir artık ne olduğunu anlamadım televizyonlara çıkacaklar İHA'ları SİHA'ları tarıma su atmak için gönderdiğinizi söyleyeceksiniz. Buna dünya güler. Bu asimetrik ilişki nedeniyle bir şey yapamazsınız. Dengeli politikasını götürmekle alakalı bir sıkıntı yok. Ukrayna'ya yönelik haksız bir işgal var biz ne yapabildik? Bu asimetrik ilişkide hiçbir şey yapamadık. Tavşan kaç tazı tut' böyle bir anlayış olamaz. Bizim belli tavırları koyabilmemiz lazım."

Türkiye’nin başarısını görmezden geldi

ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların hiçbir caydırıcılığının bulunmadığını gözardı eden Akşener, Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’nin çabalarıyla Antalya’da diyalog masasına oturmasını da görmezden geldi.

Akşener’in Rusya konusundaki bu yaptırım ısrarının iktidar olmaları halinde Türkiye’yi nasıl bir çıkmaza sokabileceği tartışılıyor. Türkiye’nin ‘barış’ yanlısı tavrını beğenmeyen Akşener’in Rusya’ya karşı savaşın tarafı olmak konusundaki ısrarının arka planında ne olduğu da merak konusu.