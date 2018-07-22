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Meral Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

22 Temmuz 2018 Pazar 19:54
Meral Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı.

Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

MERAL AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM

AKŞENER'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Meral Akşener"Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 19:54
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  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti

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