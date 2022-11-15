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Siyaset Meral Akşener, gizli bir toplantıda bunu söylemiş! Türkiye'yi ayağa kaldıracak sözler
Siyaset

Meral Akşener, gizli bir toplantıda bunu söylemiş! Türkiye'yi ayağa kaldıracak sözler

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Adana'da iş çevreleri ile basına yansımayan bir toplantı gerçekleştiren Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağabey olarak gördüğünü, fakat kazanacak aday çıkartacaklarını söylediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 14:27:00 -
Meral Akşener, gizli bir toplantıda bunu söylemiş! Türkiye'yi ayağa kaldıracak sözler

2023 seçimlerine yaklaşılırken altılı masanın adayı netleşmiş değil. Adaylık tartışmaları sürerken CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarırnda katıldığı programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'daki temasları sırasında iş insanları ile gizli bir toplantı yaptığını söyleyen Yarkadaş, toplantıda bulunan bir dostundan içerik hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.

"Kazanacak aday" güvencesi verdi

Yarkadaş, Akşener'in toplantıdaki iş insanlarına 'kazanacak aday' konusunda güvence verdiğini söyledi.

Yarkadaş şunları kaydetti:

"Meral Akşener, Adana’da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale’nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı. Adana’nın önde gelen 50 yakın iş insanı katıldı.

"Kemal Bey’i ağabeyim olarak görüyorum"

Meral Hanım ‘Sizden rica ediyorum basınla bilgi paylaşmayın’ diyor. Bir iş insanı arkadaşımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım’a ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP ile aranızda gerginlik var mı?’ sorusu yöneltiliyor. ‘Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey’i ağabeyim olarak görüyorum.

"Kazanacak aday çıkartacağız"

Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın' diyor."

 

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Yorumlar

isimsiz

gizlilik iki kişi arasında olur üçüncü kişi biliyorsun o gizli değildir ki burada telafuz edilen kişi sayısı 50 .50 kişinin bildiği bilgi gizli değildir

Hasel

Cumhurbaşkanımız Erdoğanın karşısında kazanacak aday yoktur.Siz çıkarsanız da boyunuzun ölçüsünü alırsınız.
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