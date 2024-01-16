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Siyaset Meral Akşener engeli bastı, 'sır küpü' bombaladı! "Kocamı sana emanet ettim" dediğin adamı...
Siyaset

Meral Akşener engeli bastı, 'sır küpü' bombaladı! "Kocamı sana emanet ettim" dediğin adamı...

Yeniakit Publisher
2024-01-16 13:59:00 -
Meral Akşener engeli bastı, 'sır küpü' bombaladı! "Kocamı sana emanet ettim" dediğin adamı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiden istifa ettikten sonra eleştirilerini devam ettiren İYİ Parti'nin İstanbul'daki ağır topları İbrahim Özkan ve Alı Kıdık'ı sosyal medya hesaplarından engelledi. Akşener'in 'sır küpü' olduğunun altını çizen Ali Kıdık, bunun üzerine "Ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil birkaç yıldız indirip sonrasına bakacağım" dedikten sonra asırları ifşa etmeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada partisinin İstanbul'daki eski ağır topları İbrahim Özkan ve Ali Kıdık'ı engelledi. Bunun üzerine Özkan ve Kıdık'tan Akşener'e tepki gelirken, 'sır küpü' Ali Kıdık, küpün ağzını birazcık araladı ve Meral Akşener'in sırlarını ifşa etmeye başladı. İşte Ali Kıdık'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

- Ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil bir kaç yıldız indirip sonrasına bakacağım.

- 16 Nisan 2017 henüz parti kurulmadı. Anayasa oylamasının sonuçlarını Meral Akşener hanımefendi ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Ataköşk Otel'de izliyoruz. Otel salonu hınca hınç dolu. Herkes "Hayır" geçecek modunda.

O gece "Sen beni bırakmadın, bundan sonra asıl ekibimin en başındasın" demiştin...

- Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde "Evet" sonucu belirmeye başlayınca "hayır" isteyenler oteli terk etmeye başladı. Kimseler kalmadı. Meral hanım tek başına kaldı. Ben hariç otelde kimse kalmamıştı. Sadede Sami Dayı dediğimiz Sami Özsoy ile ben vardım.
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- Meral Akşener hanımı ikimiz ve korumalar getirdik İstanbul'a. Gerede'de otobüslerin mola verdiği tesislerde çorba içtik. Dedi ki bana "Oğlum siyaset böyle. Güçlü olursun herkes yanına koşar, Güçsüz olurdun herkes kaçar. Sen beni bırakmadın, bundan sonra asıl ekibimin en başındasın" dedi.

"Kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz" dediğin adamı...

- Evine götürüp içeri girene kadar bekledik. Evet, çok haklıydı. Güçlendirdik, herkes yanında. 31 Mart'tan sonra kim kalacak onu göreceğiz.

- Meral Hanım, "Kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz" dediğin adamı engelledin. Sana sonsuz teşekkür ederim.

- Kendini son kez tanıttığın için. Ha bu arada dün senin teşkilatından bir ilçeye 10 bin adet bayrak göndermiştim. Onu da cümle alem bilsin.

 

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