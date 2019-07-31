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Meral Akşener ekibini resmen değiştiriyor! İşte o isimler ve görevleri

İYİ Parti'de yerel seçimlerdeki başarısız tablonun ardından kriz derinleşiyor. Genel Başkan Merel Akşener'in talimatıyla Başkanlık Divanı’nda değişiklikler yapılacağı öğrenildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
Meral Akşener ekibini resmen değiştiriyor! İşte o isimler ve görevleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla, hafta sonu yapılacak kurultayda Başkanlık Divanı’nda değişiklikler yapılması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teşkilat yapılanmasında değişikliğe gitmesinin beklendiği ifade edildi.

"Akşener’in, 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen tüzük kurultayında yapılan düzenlemeyle, yetkisini kullanarak, 'partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı, Başkanlık Divanı’nda görevlendireceği' konuşuluyor" denen haber, şöyle devam etti:
"Kocamaz’ın, Müsavat Dervişoğlu’nun yerine Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olabileceği dillendirilirken, Dervişoğlu’nun da Akşener’in önceki gün tüzükteki yine aynı yetkisini kullanarak, görevden aldığı İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine gelebileceği ifade ediliyor. Ağıralioğlu’nun da parti sözcülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getireceği belirtiliyor. Daha önce bu görevi yürüten Ahmet Ersagun Yücel’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev almasıyla birlikte koltuk boşalmıştı.

Yetkiler genişlemişti

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerin ardından, 25 Mayıs’ta, olağanüstü tüzük kurultayını gerçekleştirmiş ve bu kurultayda Genel Başkan Akşener’in yetkileri genişletilmişti. Aynı kurultayda partinin genel idare kurulu üye sayısı da değiştirilmiş, 80 kişiden oluşan üye sayısı, tüzükte yapılan değişiklikle 50’ye indirilmişti. Ayrıca Akşener’e, değiştirilen tüzük ile ‘partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın dışarıdan 3 kişiyi Başkanlık Divanı’nda görevlendirebilme’ yetkisi de tanınmıştı. İYİ Parti şimdi değiştirilen tüzüğü fiiliyata geçirmek için 3-4 Ağustos’ta yeniden olağanüstü kurultaya gidecek. Hafta sonu Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilecek kurultayda partinin en önemli karar organı Başkanlık Divanı’nda da pek çok görev değişimi olabileceği ifade ediliyor.

Paçacı yine genel sekreter

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti, Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirmeler ve görev değişiklikleri yaparak, ‘parti vitrinini görünür hale getirmeyi’ amaçlıyor. Bu kapsamda, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı’nın, kurultayla birlikte, ya ‘genel sekreterlik’ görevini devam ettireceği ya da ‘siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı’ görevine getirilebileceği önü sürülüyor. Akşener’in ‘partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın dışarıdan 3 kişiyi Başkanlık Divanı’nda görevlendirebilme’ yetkisine dayanarak, grup başkanvekilliği görevinden aldığı Yavuz Ağıralioğlu’nun üstleneceği belirtiliyor.

Akşener’in Ağıralioğlu’nu, ‘Meclis faaliyetlerinde gösterdiği başarı nedeniyle bu göreve getirmek istediği’ konuşulurken, Ağıralioğlu’nun ayrıca partide, mevcut divanda Ahmet Ersagun Yücel’den boşalan Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirileceği ifade ediliyor.

Çıray ve Aydın'ın durumu

Parti kulislerinde, Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Aytun Çıray’ın ‘hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayda şekillenecek yeni divanda görev alamayabileceği’ de konuşuluyor.

Bunun yanı sıra Burhanettin Kocamaz’ın belediye başkanlığı adaylığı için gereken sürede başvuru yapamaması üzerine parti oklarının üzerine çevrildiği ve ‘teşkilat yapısında ülkücülere ağırlık verdiği’ gerekçesiyle eleştirilen Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın da başka bir genel başkan yardımcılığı görevine getirilebileceği ileri sürülüyor. Aydın’ın Teşkilat İşleri’nden başka bir göreve kaydırılmak istenmesi partide ‘partinin merkez sağ açılımını genişletmek istenmesi’ olarak da yorumlanırken, ‘Aydın’a yönelik bir görev değişimine kurultayda delegelerden onay çıkmaz’ değerlendirmeleri de yapılıyor. Ancak İYİ Parti’de tüm bu değişiklikler için kurultayda delegelerin de onayı gerekiyor.
Öte yandan 25 Mayıs’taki olağanüstü tüzük kurultayında Akşener’e tanınan ‘Başkanlık Divanı’na 3 kişiyi dışarıdan atama’ yetkisi tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu yetkinin Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu ve bu nedenle değişikliğin yargıdan dönebileceği kaydedilmişti. Kurultayda ayrıca Genel İdare Kurulu üye sayısı 80’den 50’ye düşürülecek. Genel İdare Kurulu’na girmek isteyen partililer ise bu kez 80 değil, 50 sandalye için yarışacak."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Aydın
  4. Meral Akşener
  5. İYİ Parti

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