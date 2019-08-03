Meral Akşener depresyonda

Hasan Türkmen Ankara

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti (İP) Olağanüstü Kurultay’ı öncesinde İP Milletvekillerine ‘Bütünleşme ve birleşme’ çağrısında bulundu. Bahçeli’nin bu çağrısına son derece ciddiyetsiz, alaycı bir dille cevap veren İP Lideri Meral Akşener’e Akit aracılığıyla MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tepki gösterdi.

Projenin gereğini yapıyor

İP’in kardeşi kardeşe düşürmek için kurulduğunu belirten MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Sayın Devlet Bahçeli, İP denilen partinin ülkücüleri bölmek, ülkücüleri parçalamak ve kardeşi kardeşe düşürmek üzere kurulan bir parti olduğunu defalarca söylemişti. Hakiki ülkücülerin de bu partide yerinin olmadığını defalarca söylemiştik. Meral Akşener, son olarak Yavuz Ağıralioğlu’nu görevinden alarak bir operasyon başlatmıştı. MHP, İP kongresi öncesinde bu operasyonu görmeleri gerektiğini ve MHP kapısının herkese açık olduğunu ifade eden, toparlayıcı, kucaklayıcı bir açıklama yaptı. Bu gayet doğaldır. Ama Akşener, ruh sağlığı bozuk olduğu için ve son günlerde ciddi bir depresyon yaşadığı için gülme krizine girmiş. Meral Akşener’in hiçbir ciddiyeti yoktur. Hiçbir devlet vasfı yoktur. Akşener projedir ve bunun gereğini yerine getiriyor. Zerre ciddiyeti olan bir insan, böyle komik bir duruma düşmez” şeklinde tepki gösterdi.

Devlet düşmanlarıyla

İP Genel Başkanı Meral Akşener, S-400 konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olmasına rağmen, İP Grup Başkanvekili Yavuz Aliağıroğlu, “Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zafiyet oluşturur” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek çıkmıştı. Ağıralioğlu’nun Erdoğan’ı destekleyen açıklamaları, CHP ve terör örgütünün siyasi kanadı HDP’yi rahatsız etmişti. Daha sonra da Meral Akşener, Ağıralioğlu’nu görevden almıştı. HDP ile aynı ittifakta olup, devlet safında yer alan Devlet Bahçeli’ye alaycı bir dille cevap veren Meral Akşener’e ülkücüler de tepki gösterdi.

Çağrıya kulak asmayanı millet yargılayacaktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti mensuplarına yaptığı çağrıya ilişkin, şunları dile getirdi: “Sayın Bahçeli’nin çağrısı, İYİ Parti saflarında yer alan ancak gönülleri ve fikirleriyle MHP’den kopmamaya direnen kişileredir. İP müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır. İP müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı; İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibi derdinin olmadığını gözler önüne sermektedir. Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır.”