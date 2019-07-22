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Meral Akşener, Bülent Arınç'ın ziyaret nedenini açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yaptığı ziyarete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
Meral Akşener, Bülent Arınç'ın ziyaret nedenini açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" başlığı altında CHP ve İYİ Parti'ye bakanlık teklif ettiği ve ilk görüşmenin kendisi ile yapıldığı yönündeki iddiaya net bir cevap verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, kendisine yönelik bakanlık teklifi iddialarına "Kesinlikle böyle bir teklif veya ima söz konusu olmadı" dedi.

"Kitabını hediye etmek için geldi"

Akşener, bakanlık iddialarının kaynağıyla ilgili de şunları söyledi:

Sayın Bülent Arınç, Parti Genel Merkezimize bir ziyarette bulundu. Bu, kamuoyuna açık bir ziyaretti. Kitabını hediye etmek için geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edip, kitap hediye ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
  1. Meral Akşener
  2. Bülent Arınç

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