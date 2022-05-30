Meral Akşener, bu yazıyı okuyunca resmen deliye dönecek
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Arslan Tekin, patronunu küplere bindirecek bir yazıya imza attı.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Arslan Tekin, patronunu küplere bindirecek bir yazıya imza attı. Tekin, içinde İYİ Parti'nin de bulunduğu "altılı masa"yı "hiçbir işe yaramamak"la eleştirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:
"Açık söyleyeyim... "Altılı Masa" insanı bayıyor. Toplanıyoruz, toplandık. Bugün bana gelin, yarın sizdeyiz... Ne oluyor yahu! Kitleleri arkanıza alıp Saray'a tavrınızı koyabilir musunuz? Yapacaklarınızla halkı ikna edebiliyor musunuz? Asıl mesele budur!"