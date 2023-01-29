Meral Akşener, başını duvarlara vuracak! Tamamı AK Parti’ye geçti
Meral Akşener'in bir hafta önce ziyaret ettiği İYİ Parti Şanlıurfa il yönetimi, istifa ederek AK Parti'ye geçti.
İYİ Parti'de İbrahim Dişli başta olmak üzere, Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi partiden istifa edip AK Parti'ye geçti.
İbrahim Dişli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AK Parti Teşkilat Genel Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ve AK Partili eski Milletvekili Metin Külünk'e teşekkür etti.
AK Partili Birinci de "Şanlıurfa İyi Parti İl Başkanlığı yönetiminden, partimize katılım sağlayan, İbrahim Dişli Bey'i ve tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Süreçte istişarelerde bulunduk, doğru olan kararı verdiler. Şanlıurfa teşkilatı şimdi daha güçlü" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa il yönetimindeki istifa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kenti ziyaretinin üzerinden bir hafta geçmeden gerçekleşti.
Akşener, geçtiğimiz hafta kente gelmiş, partisinin il kongresine katılmıştı. İYİ Parti liderinin Şanlıurfa ziyaretinin halk tarafından ilgiyle karşılanmadığı da gündeme gelmişti.