6 muhalefet partisi lideri, AK Parti’yi devirebilmek ve Türkiye’yi eski batık dönemine geri döndürmek için hayata geçirmek istedikleri maddeleri açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın imzaladığı mutabakat metni, akıllara 90’ların dibe batmış Türkiye’sini getirdi.

Söz konusu metin, muhalif vatandaşların dahi tepkisine neden oldu. Ayrıca iktidara gelmek için izlenecek yol haritası ve ittifak planlaması olmaması da tepkilere neden oldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu söz konusu metnin tehlikesine dikkat çekti.

Karahasanoğlu’nun bugünkü, “Meral Akşener: Apo’yu tahliye edeceğiz!” başlıklı yazısı şu şekilde:

Başlığı iddialı bulabilirsiniz.

Uzlaştıkları metini hayata geçirirlerse, yaşanacağından hiç kuşku duymayacağım o sonucun, 6 partiden sadece birisine mal edilmesine karşı çıkabilirsiniz..

“Henüz ortada bir şey yok, iki sene sonrasının kehanetine gerek yok” diyebilirsiniz..

Ama bizim vazifemiz, tecrübelerimizden yola çıkarak, nelerin yaşanabileceğini sizlere aktarmak..

Satır aralarından neticeleri tahmin etmek..

Planları deşifre etmek.

Bu çerçevede diyorum ki..

6 partinin dün imzaladığı mutabakat metni hayata geçirilirse..

Gelecek Partili Sefer Üstün’e düşen mutabakat metni bölümündeki “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile uyumlu kararlar alınmasını ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların derhal uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız” ifadesi gerçekleşecek olursa..

Nasıl ki Norveç’te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, 10 yılda “Şartlı tahliye” talep edebildi ve bu şu an bu isteği ciddi ciddi mahkeme tarafından inceleniyor ise..

Teröristbaşı Apo da.

Şartlı tahliye isteyecek.. Ve büyük ihtimalle AİHM, Apo cezaevinde 25. yılını doldurduğunda, teröristbaşının bu talebini, biz yanlış da bulsak kabul edecek..

Eğer 6 partinin mutabakat metni hayata geçirilirse..

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