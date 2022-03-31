Meraklı baykuş kamerayı saniye saniye inceledi! O anlar gülümsetti
ABD’nin Montana eyaletinde bir baykuşun meraklı gözlerle gözlem kamerasını incelediği anlar gülümsetti.
ABD’nin Montana eyaletinde meraklı baykuşun bir binanın en üst katındaki hava durumu gözlem kamerasını inceleme anları görüntülendi.
ABD’nin Montana eyaletine bağlı Great Falls’da bir baykuş bankaya ait binanın en üst katına yerleştirilen hava durumu gözlem kamerasına takıldı.
Baykuş gözlem kamerasını inceledi
Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde meraklı baykuşunun kameranın merceğine yaklaştığı ve bir süre kamerayı incelediği görüldü.