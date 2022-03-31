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Dünya Meraklı baykuş kamerayı saniye saniye inceledi! O anlar gülümsetti
Dünya

Meraklı baykuş kamerayı saniye saniye inceledi! O anlar gülümsetti

ABD’nin Montana eyaletinde bir baykuşun meraklı gözlerle gözlem kamerasını incelediği anlar gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:42:00 - 2022-03-31 16:52:12

ABD’nin Montana eyaletinde meraklı baykuşun bir binanın en üst katındaki hava durumu gözlem kamerasını inceleme anları görüntülendi.

ABD’nin Montana eyaletine bağlı Great Falls’da bir baykuş bankaya ait binanın en üst katına yerleştirilen hava durumu gözlem kamerasına takıldı.

Baykuş gözlem kamerasını inceledi

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde meraklı baykuşunun kameranın merceğine yaklaştığı ve bir süre kamerayı incelediği görüldü.

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