Merakla bekleniyordu! Savaş uçağının motorları takıldı

Korea Aerospace Industries (KAI) tarafından geliştirilen ve Güney Kore tarafından Nisan ayında tanıtılması beklenilen ülkenin ilk yerli savaş uçağı KF-X'in prototipine, Sacheon'daki KAI tesislerinde motor entegrasyonu gerçekleştirildi. Uçağın yakın zamanda yer testlerine başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Korea Aerospace Industries (KAI) tarafından yapılan açıklamada; Güney Kore'nin ilk yerli savaş uçağı KF-X'in prototipinin, Sacheon'daki KAI tesisinde gerçekleşen montaj çalışmalarının son aşamada olduğu belirtilmişti.

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), yer ve uçuş testlerinden sonra geliştirmenin tamamlanması için 2026'yı işaret etti. Yetkililer, 40 adet savaş uçağının 2028 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin hedeflendiği açıkladı. Edinilen bilgiye göre; 2032 yılına kadar, toplam 120 adet uçağın teslim edilmesi planlanıyor.

KF-X, 4.5 nesil savaş uçağı olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak yetkililerin ifadelerine göre platform, ilerleyen etapta gelişmiş beşinci nesil bir uçağa dönüştürülecek şekilde tasarlanmıştır. Savaş uçağı, maksimum 7700 kilogram yük kapasitesine ve mühimmatlar, yakıt podları ile sensörler için 10 istasyona sahiptir.

Yaklaşık değeri 8,8 trilyon won (7,3 milyar dolar) olan KF-X projesi kapsamında geliştirilecek uçak, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (ROKAF)'nin eskiyen F-4 ve F-5 jet filosunun yerini alacak.