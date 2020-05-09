Merakla bekleniyordu! O özellik Facebook'a geldi

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, masaüstü sitesinin yeni tasarımı ile birlikte karanlık mod özelliğinin kullanıcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

Yeni güncelleme ile birlikte ana sayfanın daha hafif ve daha akıcı hale getirilmesi, haberlerin ve gönderilerin sayısının azaltılması gibi birçok yeni özellik eklendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni güncellemenin artık herkes tarafından kullanılabilir hale getirildiği ve bu tasarımın daha hızlı, daha kolay, karanlık modla göz dinlendiren bir tasarım olduğu belirtildi.

Facebook karanlık mod nasıl aktif edilir?

- Üstteki menünün sonunda bulunan aşağı yönlü ok işaretine basın.

- Çıkan menüden Facebook’un Ayarlar sekmesine tıklayın.

- "Yeni Facebook'a geç"seçeneğini seçin.

- Aynı ok işaretine basın ve karanlık modu açın.