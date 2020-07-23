Merakla bekleniyordu... Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek 8.25'te bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz 2020 toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini %8.25 olarak sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 14 ekonomistin hiçbiri politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemiyordu.