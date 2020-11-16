  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı
Ekonomi

Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı

Aylardır yüksek fiyatlarla gündeme gelen ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:43:00 -
Merakla bekleniyordu! İkinci el araç satışına dolar ayarı

Aylardır büyük canlılığın yaşandığı ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.

İkinci el otomobil pazarında aylardır yaşanan canlılık hız kesti. Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekimde talepte düşüş yaşanırken, kasımda döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile satışlar adeta durdu.

Beklemeye geçen tüketiciler piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el otomobil pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi.

Tüketici piyasaları bekliyor

Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında Kovid-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti.

Bu dönemde ikinci eldeki fiyat artışının durduğunu söyleyen Ayyıldız, "Ama fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Bundan sonra kurdaki düşüşe göre ikinci el otomobil fiyatlarında bir gerileme yaşanır. İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur" diye konuştu.

Ayyıldız, döviz kurunun bu seviyelerde kalması halinde ikinci el otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 15 civarında düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti. (SABAH)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

'Anayasa' çalışmas yapmadıklarını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı.

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme
Gündem

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. ..
BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı
Dünya

BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı

Terör ve işgal devleti İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlete ait bir ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay