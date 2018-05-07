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Merakla beklenen yeni Niva'nın fiyatı belli oldu. Türkiye'de satışa çıkacak

Yeni ortaya çıkan görsellere göre Türkiye'de satışa çıkacak yeni Lada Niva modelleri bayilerdeki yerini almaya başladı. Telaffuz edilen satış fiyatları ise aracı bekleyenleri biraz üzdü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:48
Merakla beklenen yeni Niva'nın fiyatı belli oldu. Türkiye'de satışa çıkacak

Ülkemizde hatırı sayılır bir kitlesi bulunan ve Türkiye’ye dönmesi merakla beklenen Lada’nın ilk olarak yeni Niva modelleriyle pazara dönüş yapacağı açıklanmıştı. Yeni ortaya çıkan görsellere bakılırsa araçlar Lada’nın Türkiye distribütörü olan Sever Oto Group bayilerindeki yerini almaya hazırlanıyor. Lada Niva’nın iddia edilen fiyatları ise beklenenin üzerinde.

İzmir merkezli Sever Oto Group’un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yeni Lada Niva, 3 ve 5 kapılı gövde tipine sahip olarak 4x4 versiyonunda satışa sunulacak. Bu versiyonlar da kendi arasında standart ve Urban olmak üzere ikiye ayrılacak. Lada Niva’nın kaputunun altında ise 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 4 silindirli 1.7 litre benzinli ünite yer alacak.

70 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKACAK

İddia edilen fiyatlar beklentinin üzerindeYeni Lada Niva’ların tamamında hidrolik direksiyon, ABS, otomatik cam ve koltuk ısıtma gibi özellikler bulunacak. Klima ve Lpg’nin ise opsiyonel olarak sunulacağı söyleniyor.

Beş farklı renk seçeneğine sahip olarak satışa sunulacak yeni Lada Niva’nın iddia edilen satış fiyatları ise bekleyenleri üzecek cinsten. Zira iddia edilen rakamlara göre giriş seviyesindeki Lada Niva 70 bin TL’den satışa sunulacak. Tercih edilen versiyona göre bu rakam 90 bin TL’ye kadar ulaşacak. Net fiyatın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:48
  1. İzmir
  2. Lada
  3. Lada Niva

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