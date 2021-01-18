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Medya Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor
Medya

Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor

Diriliş Ertuğrul performansı ile namı dünyaya yayılan Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alacağı Barbaros dizisiyle ilgili merakla beklenen haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:29:00 -
Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor

2021 yılının en iddialı projelerinden birisi de TRT1 için hazırlanmakta olan Barbaros dizisi. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı hikayenin üzerine büyük bir titizlikle yaklaşılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunun seçimleri devam ediyor. Ayrıca projenin çok etkili görselliğinin olması da amaçlanıyor ve hazırlıklara da bu çerçevede uzun sürüyor.

Birçok dizi hayranı Barbaros dizisinin heyecanını yaşıyor ama proje öyle kolaj ve hızlı bir şekilde izleyici karşısına çıkamayacak. Dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe’nin olması kesin.

Anlaşmalar yapıldı ve oyuncular kendi rollerine de çalışmaya başladı. Hatta fiziki olarak değişim de yaşıyorlar…

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği Barbaros dizisinden son gelişmeler hakkında TV100’den Birsen Altuntaş bilgiler verdi.

Dizinin deniz sahnelerine büyük önem veriliyor. Hatta bunun için Mısırlı bir yönetmen ile de anlaşma yapıldı.

Adel Adeeb isimli yönetmen özel aksiyon ve deniz sahnelerini çekecek.

Dizinin tanıtımları da çekiliyor ve oyuncu kadrosunun da son haline gelmesinin ardından çekimlerin başlayabileceği belirtiliyor.

Mart'ta çekimler başlayabilir

Çekimlerin başlaması için belirtilen en erken tarih ise Mart ayı olarak gözüküyor. Bu da demek oluyor ki, Barbaros dizisinin hazırlık süreci için az bir zamana daha ihtiyaç var.

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