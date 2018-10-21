Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'da bir transfer daha

Yeni sezonu merakla beklenen Diriliş Ertuğrul, 5.sezon için kadroyu genişletmeye devam ediyor. Dizinin 5.sezonunda 10 sene sonrasından devam edecek olması nedeni ile oyuncu kadrosunda kapsamlı değişiklikler gerçekleşti.

Yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil ile birlikte girecek olan rekortmen dizi bir başarılı ismi daha oyuncu kadrosuna dahil etti.

Son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak, yeni sezon tarihi hala belirlenmeye Diriliş’in kadrosu Aktemür rolü ile katıldı.

Diriliş’in 5.sezonu için Riva’da kurulan platoda çekimleri devam eden dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezon tanıtımı da görücüye çıkarken, dizinin hayranlarının sabırsızlığını daha da arttırdı.