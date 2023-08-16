Merak ediliyordu: E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir

TC kimlik numaralarımızla kayıt olduğumuz uygulamalarda her gün verilerimiz çalınıp satılırken, "TC kimlik numaramızı nasıl herkese gizleyebiliriz?" sorusu gündem oldu. E-Devlet üzerinden üç aşamada TC kimlik numarası herkese gizlenebiliyor.

Günümüzde birçok firmaya TC kimlik numaramızla kayıt oluyoruz. Bu firmalar neredeyse ayda veya 2 ayda bir siber saldırıya uğrayıp bilgilerimizi çaldırıyor.

Söz konusu durum birçok kullanıcının mağduriyet yaşamasına sebep olurken, çalınan bilgilerin arasında TC kimlik numaramızın olması çok ciddi sorunlar doğurabiliyor.

Hal böyleyken tüm sosyal medya kullanıcıları internet ortamında güvenliğini sağlamak için çeşitli yollar arıyor.

E-devlet üzerinden ise TC kimlik numarası dolandırıcıların hackleme ihtimaline karşı korunabiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üç aşamada TC kimlik numarası tüm kullanıcılara kapatılabiliyor.

İşte o yöntem:

"Kurumlar" menüsünden Ticaret Bakanlığı'na ulaşın.

"Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlamaİşlemleri(MERSİS)" seçeneğine tıklayın.

"Yeni Başvuru" seçeneğine tıklayın.

Bilgileri doldurun ve onaylayın.

BU KISITLAMA İLE ŞİRKET ORTAĞI/İŞLETME SAHİBİ VEYA BİR ŞİRKET VEYA İŞLETMEDE YETKİLİ OLARAK KİŞİ EKLENİLEMEYECEK

Özelliğin hem kısıtlama yapmak için hem de kısıtlamayı kaldırmak için kullanılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı.

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler." dedi.