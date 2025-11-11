  • İSTANBUL
Son Haberler

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

ABD Hindistan'a kapıyı açtı: Tüm gözler oraya çevrildi! Dünya bu olayı konuşuyor, iki ülke gündeme damga vurdu

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig takımı başkanı tutuklandı

Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!
Merak edilen soruları cevaplayacak! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu akşam Akit TV'de
Medya

Merak edilen soruları cevaplayacak! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu akşam Akit TV’de

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akit Özel yayınında Murat Şahin’in sorularını cevaplayacak. Akit Özel bu akşam 20:00’de, milletin ekranı Akit TV’de.

Sıfır can kaybı parolasıyla çıkılan yolda trafik sorunu ne durumda? Türkiye'de bir trafik kültürü oluşturmanın önemi... Yeni dönemde trafik kazalarının önlenmesi kapsamında cezalar caydırıcı olacak mı?

Murat Şahin soracak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya merak edilenleri cevaplayacak.

Bakan Yerlikaya’nın konuk olacağı Akit Özel yayını, bu akşam 20:00’de Akit TV’de.

Canlı yayını aşağıdaki linkten, Akit TV YouTube kanalından da izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=PzZMARso8Bc

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP'nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!
Gündem

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

Futbolda deprem oluyor! TFF yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları tek tek açıkladı. Ar..
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
