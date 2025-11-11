Merak edilen soruları cevaplayacak! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu akşam Akit TV’de
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akit Özel yayınında Murat Şahin’in sorularını cevaplayacak. Akit Özel bu akşam 20:00’de, milletin ekranı Akit TV’de.
Sıfır can kaybı parolasıyla çıkılan yolda trafik sorunu ne durumda? Türkiye'de bir trafik kültürü oluşturmanın önemi... Yeni dönemde trafik kazalarının önlenmesi kapsamında cezalar caydırıcı olacak mı?
