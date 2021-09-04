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Medya Merak edilen soru cevap buldu! Teşkilat dizisiyle ilgili flaş açıklama
Medya

Merak edilen soru cevap buldu! Teşkilat dizisiyle ilgili flaş açıklama

Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın Teşkilat dizisine devam edip etmeyeceğiyle ilgili eşi Şafak Özbir'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 07:55:00 - 2021-09-04 08:00:31
Merak edilen soru cevap buldu! Teşkilat dizisiyle ilgili flaş açıklama

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta'dan haber var. Taburcu olup iyiyim mesajı veren oyuncu, evinde dinlenmeye devam ediyor. Akusta'nın eşi Şafak Özbir, oyuncu hakkında bilgi verdi.

Bir takipçisinin, "Mesut Bey nasıl oldu. Dizeye devam edebilecek mi?" sorusuna Özbir, "En çok gelen soruya bir kerede cevap vereyim; Mesut çok şükür iyi... Çok büyük bir şey atlattık. Ameliyata girerken yüzde 50 hayatı risk, yüzde 50 felç riski taşıyordu. Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci, enfeksiyon, solunum, tansiyon, tekrar kanama riski derken tüm engelleri aştık. Evimizdeyiz ve Mesut çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabilecek ne mutlu ki..." yanıtını verdi.

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