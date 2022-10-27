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Yerel Merada namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti
Yerel

Merada namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada merada namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 21:16:00 - 2022-10-27 21:39:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada merada namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti.

Olay, Cerrah Mahallesi Bursa-Ankara karayolu yakınındaki merada meydana geldi. Küçükbaş hayvan sürüsünü merada otlatan Seyithan Cayhan (60), yeşil alanda namaz kılmaya başladı. Namaz kıldığı sırada fenalaşan şahıs yere yığıldı. Bir süre sonra dedesinin yanına gelen torunu, dedesini hareketsiz yatarken buldu.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit etti. Çobanın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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