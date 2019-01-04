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Menzili tam 9 bin kilometre! Balistik füze başarıyla test edildi

Amerika Birleşik Devletleri ile silahlanma yarışına giren Çin, 9 bin km uçuş menziline sahip olan balistik füze JL-3'ü test etti.

04 Ocak 2019 Cuma 16:21
Menzili tam 9 bin kilometre! Balistik füze başarıyla test edildi

Pentagon, Çin'in 2020'li yıllarda inşa etmeyi planladığı Type 096 nükleer balistik denizaltısının 24 adet JL-3 denizaltından fırlatılan balistik füze (SLBM) ateşleyebileceğini açıkladı. SLBM'lerin 9 bin kilometre menzilli olması bekleniyor.

Çin donanması, nükleer balistik denizaltılarında kullanacağı balistik füze JL-3'ü geçen ayın sonlarında Bohai Körfezi'nde test etti.

Yeni füze, yaklaşık 9 bin km uçuş menziline sahip olup, Amerikan Trident II ve Rus Bulava denizaltından fırlatılan balistik füzelerden (12 bin km) daha az bir menzile sahip. Ancak bu başarılı uçuş testi füzenin bir önceki versiyonu olan JL-2'nin 7 bin km uçuş menziline sahip olması göz önüne alındığında önemli bir ilerleme kat ettiği anlamına geliyor.

Pekin merkezli askeri uzman Li Jie, “Çin'in kara merkezli kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) 12 bin km'lik uçuş menzili var ve bir saat içinde ABD anakarasındaki herhangi bir hedefi potansiyel olarak vurabilir. Çin JL-3'ün uçuş kapasitesini artırabilirse, bu kendisine askeri, diplomatik ve ekonomik konularda pazarlık gücü kazandıracak. JL-3 tam uçuş menziline ulaştığında bu yeteneklere önemli bir destek verilecek." dedi.

"Çin'in yeni nesil nükleer enerjili denizaltıları, bu balistik füzeleri bu dört yıl içinde fırlatma kabiliyetine sahip olabilir." diyen Hong Kong merkezli askeri uzman Song Zhongping ise, "Çin bunları sadece nükleer caydırıcılık kabiliyetini göstermek için yapıyor. Pekin, binlerce pahalı nükleer savaş başlığı geliştirerek ABD ve Rusya ile nükleer silahlanma yarışına katılmayacak.” diye konuştu.

TM Dijital Haber Merkezi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:21
  1. Hong Kong
  2. Type 096 nükleer balistik
  3. Çin
  4. abd
  5. Pentagon

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