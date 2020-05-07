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Aktüel

Menteşe’nin yoğurtçu kadınları sokaktan kurtulmak istiyor

Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne bağlı kırsal mahallelerde besledikleri küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütleri doğal yöntemlerle mayalayan kadınların ürettiği yoğurtlar büyük ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:50:45 -
Menteşe’nin yoğurtçu kadınları sokaktan kurtulmak istiyor

Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne bağlı kırsal mahallelerde besledikleri küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütleri doğal yöntemlerle mayalayan kadınların ürettiği yoğurtlar büyük ilgi görüyor.


Kent merkezinde tarihi Arasta’da bulunan Zahire Pazarı’ndaki yoğurtçu sokağında tezgah açan kadınlar Menteşe Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yerin yetersiz olduğunu dile getirdiler.


Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftanın iki günü tezgah açan çok sayıda üretici kadın için Menteşe Belediyesi tarafından yer tahsisi yapıldı. Kendilerine tahsis edilen dükkanın küçük olduğunu söyleyen kadınlar, "Belediyeye teşekkür ederiz ama bize yetmiyor. Bu dükkana en fazla 2 kişi sığar. Özellikle soğuk havalarda ve yağmur yağdığında bizim için zor oluyor. Islanıyoruz. İşimizi bitirip köyümüze dönene kadar hasta oluyoruz" diye konuştular.

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