Meniere hastalığı nedir? Meniere hastalığı diyeti, egzersizleri: Meniere hastalığına kesin çözüm var mı?

Meniere hastalığı nedir?

Meniere, iç kulakta aşırı basınç nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık, iç kulakta bulunan denge organının etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. Meniere hastalığında görülen üç ana belirti; beklenmedik ani vertigo atakları, kulak çınlaması ve işitmede azalmadır.

Meniere hastalığı tam olarak tedavi edilemez, fakat atakların şiddeti ve sıklığı ilaçlarla azaltılabilir. En sık olarak 40 ila 60 yaşları arasındaki kadınlarda görülen hastalık yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Fransız doktor Prosper Menière tarafından 1861'de tanımlanan hastalığa onu tanımlayan doktorun adı verilmiştir.

Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır. - Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri - İşitme kaybı veya işitme zorluğu - Kulak çınlaması İç kulakla ilgili baş dönmesinin belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Meniere hastalığında kullanılır.

Meniere hastalığı nedenleri nelerdir?

Meniere hastalığının nedeni henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Hastalığın ortaya çıkışında kalıtımın bir rol oynayıp oynamadığı ya da daha önceki bir travmatik iç kulak hasarının Meniere hastalığına neden olup olamayacağı hala tartışılmaktadır.

İç kulakta bulunan salyangoz şeklindeki denge organı 3 bölümden oluşur. Bu bölümlerin ikisi perilenfatik sıvı adı verilen potasyum bir sıvı ile doludur. Bu sıvının çeşitli faktörlere bağlı olarak aşırı üretimi iç kulakta basınç artışına yol açarak Meniere hastalığına neden olur. Sebebi tam olarak bilinmese de bazı alerjiler ya da enfeksiyonların sıvının aşırı üretimine neden olduğu düşünülmektedir.

Meniere hastalığı belirtileri nelerdir?

Meniere hastalığının tipik özelliği, tinnitus ve tek taraflı işitme kaybı ile birlikte vertigonun da eşlik ettiği atakların olmasıdır. Vertigoda hastalar, çevre etraflarında çok hızlı bir şekilde dönüyormuş gibi hissederler. Vertigo kişinin yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Baş dönmesi bazı hastalarda mide bulantısı ve hatta kusmaya yol açabilir.

Hastaların en çok şikâyet ettikleri belirti şüphesiz vertigodur. Çünkü herhangi bir belirti vermeden başlar ve saatlerce ve hatta günlerce bile devam edebilir. İşitme kaybı kalın sesleri duymada sıkıntı ile kendini gösterir. İşitme kaybı başlangıçta sadece atakla birlikte görülürken ilerleyen yıllarda ataktan sonra da kalıcı bir hale gelebilmektedir. Çoğu hasta ataklar sırasında kulakta bir basınç hissi de tarif eder.

Meniere hastalığının bu ana özelliklerine ek olarak, hastalar genellikle solgun görünürler ve terlemeden de şikâyet ederler. Gözlerde tıbbi olarak nistagmus adı verilen bir titreme bulgusu vardır. Meniere hastalığında ataklar aniden ve beklenmedik bir anda ortaya çıkar. Bu ataklar sıklıkla 10 ila 20 dakika kadar sürmektedir. Fakat bazen saatler ya da günlerce devam edebilir. Beklenmedik ataklar nedeniyle hastalarda depresyon ve anksiyete belirtileri ortaya çıkabilir. Bu da Meniere ataklarını tetikleyerek kısır döngüye neden olabilmektedir.

Meniere hastalığı tanısı nasıl konulur?

Meniere tanısı için bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurmak gerekir. Tanı için doktor öncelikle hastanın şikâyetlerini, hastalık geçmişini ve ailede bulunan hastalıkları sorgular. Yaralanma veya enfeksiyon gibi diğer nedenleri dışlamak için, doktor hastanın kulaklarını özel aletler kullanarak iyice inceler. Daha sonra ise işitme testi, denge testi ve MRG ya da bilgisayarlı tomografi gibi beyin görüntüleme yöntemleri ile tanıyı doğrulamaya çalışır. İç kulaktaki artmış sıvı basıncını ölçen Elektrokokleografi adı verilen bir yöntemle bazı hastalarda basınç artışını takip etmek de mümkündür.

Meniere hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Meniere hastalığına kesin çözüm var mı?

Meniere hastalığının nedeni bilinmediğinden kesin tedavisi henüz yapılamamaktadır. Fakat belirtilere yönelik olarak uygulanan pek çok tedavi seçeneği bulunur. Tedavide amaç belirtileri tolere edilebilir seviyeye indirmek ve mümkün olan en hızlı iyileşmeyi sağlamaktır. Doktorlar, kan dolaşımını teşvik eden infüzyon solüsyonları uygulanmasına ek olarak, bulantı ve kusmayı gidermek için ilaçlar reçete ederler.

Hastalar sıklıkla ilaç tedavisinden fayda görmektedirler. İlaç tedavisine başlanmasından yaklaşık 1 sene sonra ataklar neredeyse tamamen ortadan kalabilmektir. Bu tedavilerin yanı sıra hastaya psikolojik destek verilmesi de önem taşımaktadır. Kendinizde veya yakınlarınızda Meniere hastalığının belirtilerini gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurarak tanı ve tedavi konusunda destek alabilirsiniz.

Meniere hastalığına iyi gelen yiyecekler

Diyette tuz kısıtlanması önermiş,diüretiklerin vertigo ataklarını kontrol ettiğini ortaya koymuştur. Sodyumdan zengin besin alımı kısıtlanır. Tüm yiyeceklerin tuzsuz hazırlanması önerilir. Yumurta, balık, et, ekmek, pirinç, makarna, meyve, sebze, süt, yağ, bal, şekerde kıtlama yoktur.

Kulak tansiyonu Yükselten Besinler

Kafein içeren içecekler.

Tuz ve tuzlu yiyecekler.

Fastfood ürünleri.

Tatlılar.

Aşırı çay tüketimi.

Margarin ve diğer yağlar.

Sık alkol tüketimi.

Şarküteri ürünleri.

Meniere Hastalığı İçin Egzersizler

Yürüme ve spor gibi hareketli egzersizler dengeyi geliştirirler. Sizin için işe yarayan egzersizler diğer kişilere iyi gelenlerden farklı olabilir.

Cawthorne-Cooksey egzersizleri gibi vestibüler egzersizler Meniere hastalarına yardımcı olabilir. Bu egzersizlerde baş ve göz hareketleri kullanılır. Otururken veya yatarken yapabilirsiniz. Önce bir sandalyeye oturun veya sırt üstü yatın. Alnınıza bakın ve sonra burnunuza bakın. Daha sonra tamsola ve tam sağa bakın. Son olarak bir parmağı yüzünüzden 1 metre uzakta tutunve ona odaklanın. Odağınızı kaybetmeden bu parmağı 30 cm yakınınıza kadar getirin. İstediğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz. Yaparken daha az baş dönmesi hissettikçe daha hızlanabilirsiniz.

Bir başka egzersiz için bir sandalyede dik oturun. Önce çenenizi göğsünüze doğru indirin. Sonra kafanızı arkaya atarak tavana bakın. Yavaş yapın ve gözlerinizi açık tutun. Bu egzersiz daha az başınızı döndürdükçe hızlanabilir ve gözlerinizi kapatabilirsiniz. Sağ omzun üzerinden bakmak için sağa dönün ve sonra sol omzun üstünden bakmak için sola dönün. Bu egzersizi de zamanla hızlandırın.

Diğer oturma egzersizleri arasında omuzları kulaklara kadar kaldırmak ve sonra aşağı bırakmak yer alır. Omuzları önce öne doğru sonraarkaya doğru yuvarlamak da iyidir. Tüm bu egzersizleri kendinizi yeterince dengeli hissettikten sonra ayakta da yapabilirsiniz.

Yürüme, koşma, tai chi ve spor da denge eğitiminde etkilidir. Koşu bandında veya sabit bisiklette egzersiz yapmak Meniere hastalığına iyi gelmez çünkü dengenizi normal koşma veya bisiklet sürmedeki gibi zorlamazsınız. Tenis, basketbol, voleybol gibi ilginizi çeken sporları da yapabilirsiniz. Günlük spor en iyisi olsa da sizin için uygun olan spor sıklığını öğrenmek için doktorunuza danışın.

Meniere hastalığından iyileşenler genellikle bu gibi uygulamalara dikkat eden, uzman hekimin önerilerini göz önünde bulunduran hastalardır. Prof. İbrahim Saraçoğlu Kireçlenme ve Meniere Sendromu için öneriyor.

Meniere hastalığının bitkisel tedavisi

Ginkgo biloba veya ginkgo takviyesi Meniere hastalığı belirtilerini iyileştirir. Ginkgo yaşayan en eski ağaç türlerindendir ve faydaları çok kez incelenmiştir. Ginkgo kulak çınlaması, baş dönmesi ve duyma kaybı gibi Meniere hastalığıyla ilişkili belirtileri azaltır.