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Spor Menemenspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı
Spor

Menemenspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:49:10 -
Menemenspor'da yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm oyuncular ile teknik direktör Cenk Kaleci ve yardımcıları, sağlık, idari, destek personel çalışanlarına dün sabah yapılan PCR testlerinin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif olduğu belirtildi.

Menemenspor'da 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testleri sonucunda 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçları pozitif çıkmış, bu kişiler evlerinde karantinaya alınmıştı.

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