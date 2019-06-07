Menemenspor’da Abdullah Ercan dönemi Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Menemenspor teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan’ı getirdi.

Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor’da Suat Kaya’dan boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan getirildi. Deneyimli teknik adam kendisini 1+1 yıllığına İzmir ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Suat Kaya ile yollarını ayırmıştı.

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