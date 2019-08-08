Menderes’te kurban denetimi

İzmir’in Menderes ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurban satış alanlarında belediye ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde ilçede kurulan kurban satış yerlerinde denetime çıktı. Yapılan denetimlerde; kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakılırken; satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrolleri yapıldı.

Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak ilçemiz genelinde kurulan tüm kurban satış alanlarında denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram süresince de devam edecek. Bayram süresi boyunca satış ve kesim alanlarında ekiplerimiz vatandaşlarımıza destek olmak için canla, başla görevlerinin başında olacaklar. Menderes’imizde birlik ve beraberlik içerisinde bayramı karşılayacak ve kutlayacağız" dedi.