Mendebur Macron çok zor durumda! Pabucun pahalı olduğunu görünce hemen bunu yaptı
Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan olaylar durmak bilmiyor… Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “mendebur” olarak nitelendirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çaresizlik içinde olduğunu belirtti.
Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan olaylar durmak bilmiyor… “Mendebur” olarak nitelendirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çaresizlik içinde olduğunu belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, özetle şunları kaydetti:
“Başta Paris, Fransa yanıyor: “İslam Düşmanı” Emmanuel Macron çaresizlik içinde!
***
Playboy kılıklı Emmanuel, üç sene önce Lübnan’da şöyle demişti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
“Devrim, kimsenin emriyle olmaz...
İnsanlar gelir ve yapar!”
***
Şimdilerde, Fransa’da KAOS hâkim!
Emmanuel mendeburu, vatandaşlarına şöyle sesleniyor:
“Protestolar yasal değil. Kimsenin halkın temsilcilerine isyan etme hakkı yok!”
BÜYÜK ÖFKE, DEVASA YIKIM
Fransa’yı sarsan olaylar patladıktan bir gün sonra, Emmanuel Macron Paris’te Elton John konserine gidip dans etmişti!
***
Ülkesi yangınlardayken, “umursamaz” vaziyetteki Fransız Cumhurbaşkanı...
Protestolar dalga dalga yayılıp ateş bacayı sarınca; pabucun pahalı olduğunu gördü, Almanya ziyaretini dahi erteledi.
***
Güya “özgürlükçü!” Fransa’da dünden itibaren internet kısıtlaması başladı!
***
Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkesi sözde “özgürlükçü!” Fransa’da...
Sosyal Devlet’in yerini Polis Devleti aldı!
***
Yine de, isyanı bastırmakta yetersiz kaldılar! (…)”