Menbiç'e tank sevkiyatı yapılıyor!

Suriye sınırının Menbiç bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank ile fırtına obüs topları sevkiyatı yapıldı.

Kilis’e batı ve doğu illerinden gelen tank ile fırtına obüs topları, Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Menbiç sınırına sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis üzerinden Elbeyli üzerinden tank ve fırtına obüs toplarının Münbiç sınırına gönderildiği bildirildi.