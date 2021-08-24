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Spor Menajerler temas kurdu: Fenerbahçe'ye son öneri
Spor

Menajerler temas kurdu: Fenerbahçe'ye son öneri

Forvet transferini hala tamamlayamayan Fenerbahçe'ye menajerler son olarak Stephane Bahoken'i önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 15:30:00 -
Menajerler temas kurdu: Fenerbahçe'ye son öneri

Moussa Dembele, Keita Balde, Hee-chan Hwang için girişimlerde bulunan Fenerbahçe’ye sürekli menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor. Bunlardan sonuncusu, Angers forması giyen Stephane Bahoken oldu

29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımdan ayrılmayı planlayan Bahoken’in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iletildi.

Bahoken, Kamerun Milli Takımı’nda da 14 kez görev yaptı. 29 yaşındaki forvet, Angers’te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Bahoken, geçen sezon ise ligde 30 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmıştı.

Yıldız bir forvetle hücum hattını takviye etmek isteyen yönetimin, Kamerunlu oyuncuyu Pereira’nın istemesi halinde alternatif olarak değerlendirebilir.

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