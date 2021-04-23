Menajerinin açıklaması Fenerbahçelileri umutlandırdı
Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, golcü oyuncunun Porto ile anlaşamadığını açıkladı. Aissa'nın açıklaması sonrası gözler, bir süredir Marega ile ilgilendiği belirtilen Fenerbahçe'ye çevrildi.
Bu sezon golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin transferi için çalışma başlattığı Moussa Marega konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, yeni sözleşme için Porto ile anlaşamadıklarını belirtirken gözler Fenerbahçe'nin hamlesine çevrildi.
Porto'nun sözleşme uzatma konusunda çekimser kalmasıyla birlikte oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesinin önünde şimdilik bir engel kalmadı.
Piyasa değeri 14 milyon Euro olan 30 yaşındaki Malili golcünün Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı biliniyor. Geçtiğimiz hafta Portekiz basınında Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.