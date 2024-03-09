Menajerinden dehşete düşüren karar! Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi yaşanıyor...

Galatasaray'da belki de bu sezonun en kritik oyuncusu olan Davinson Sanchez için kritik bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncuya Napoli'nin ilgi göstermesinin ardından menajeri Galatasaray yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri apar topar İstanbul'a geldi...

Temsilcisi Fernando Villarreal, Galatasaray ile görüştükten sonra İtalya’ya gidecek ve Napoli ile masaya oturacak. Napoli'nin çok istediği yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON BAŞINDA 9.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz devi Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği yıldız oyuncu bu sezonun yıldızlarındandı.

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