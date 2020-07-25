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Spor

Menajeri duyurdu: Caner Erkin Galatasaray'a transfer olacak mı?

Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:11:00 -
Menajeri duyurdu: Caner Erkin Galatasaray'a transfer olacak mı?

Önümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin de istediği Caner'i kadrosuna kattığı söylentileri üzerine Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Caner Erkin'in henüz bir takım ile anlaşmadığını belirten oyuncunun menajeri Batur Altıparmak şu ifadeleri kullandı:

"Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."

 

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