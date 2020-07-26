Menajeri açıkladı! Caner Erkin hiçbir takımla anlaşmadı
Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılıyordu. Konuyla ilgili menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.
Günümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu Caner'i kadrosuna kattığı söylentileri üzerine Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.
"Herhangi bir kulüple anlaşmamıştır"
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak şu ifadeleri kullandı;
"Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."