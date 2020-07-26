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Spor

Menajeri açıkladı! Caner Erkin hiçbir takımla anlaşmadı

Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılıyordu. Konuyla ilgili menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:50:00 - 2020-07-26 10:51:46
Menajeri açıkladı! Caner Erkin hiçbir takımla anlaşmadı

Günümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu Caner'i kadrosuna kattığı söylentileri üzerine Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

"Herhangi bir kulüple anlaşmamıştır"

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak şu ifadeleri kullandı;

"Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."

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