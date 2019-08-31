Menajer Bulut'tan Falcao paylaşımı!

Transfer görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut, dünya yıldızı futbolcuyla paylaşım yaptı. Bu paylaşım transferin bitmesinin an meselesi olduğu şekilde yorumlandı. Ayrıca yıldız futbolcu , Monaco'nun Strasbourg maçı kadrosunda yer almamıştı.

Yılan hikayesine dönen transfer bitiyor... Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

Falcao’nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kolombiyalı futbolcunun sonraki satışında ise Monaco Kulübü yüzde 50 pay sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi bonusu ise 1,5 milyon euro olduğu öğrenildi.