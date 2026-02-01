  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tırmanan gerilimde müttefiklerine bile güvenmediğini itiraf eden çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Olası bir harekat planını sızma riskine karşı bölgesel ortaklarıyla paylaşmayacağını belirten Trump, bölgeye sevk edilen dev filonun gücüne vurgu yaptı. Washington ve Tahran hattında tehditler havada uçuşurken, Trump’ın "müttefikleri dışarıda bırakan" bu tavrı Ankara dahil tüm bölge başkentlerinde yankı uyandırdı.

1
#1
Foto - Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var

Dünya gözünü ABD ile İran arasındaki gerilime dikti. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı saldırı düzenlemekle tehdit ederken, Tahran böyle bir saldırının karşılığının ağır olacağını belirtti.

#2
Foto - Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var

ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası saldırıya yönelik yeni bir açıklama geldi. Trump, İran operasyonu planını bölgedeki müttefikleriyle paylaşamayacaklarını belirtti.

#3
Foto - Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var

Trump şunları söyledi: "Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz. Onlara planı söyleseydim, bunu size anlatmak kadar kötü olurdu; hatta daha da kötü olabilirdi.

#4
Foto - Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var

Ancak şu anki durum şu: İran bizimle görüşüyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi halde ne olacağını göreceğiz. Bölgeye doğru ilerleyen büyük bir filomuz var; Venezuela'da sahip olduğumuzdan bile daha büyük."

#5
Foto - Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var



Yorumlar

adam haklı savasa girecek

komsularına ben bçyle yapacam demz normal amerika israil rusya çin gibi ülkeler böyle şeyleri söylemez direk vururlar(komsu ülkeler haber sızıdrıır irana diye korkuyor hatta dinleme bile yapar amerika iran türkiye iran arap ülkelrinin telefon görüşmeleri baş başa görüşmelerini uyanık ülke amerika9 <<bizim dikat etmemiz greken iran sınırında tedbir almak irandan gelcek sladırları durdurmak lazım <<irana pek güvenmeyin kürecik malatya diyarbakır ve incirlik hava üserine saldırı yapabilir iran ve amerika 2 güvenilmez ülkedir unutmayın

