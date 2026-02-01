Trump, İran operasyonu için düğmeye mi bastı? Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tırmanan gerilimde müttefiklerine bile güvenmediğini itiraf eden çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Olası bir harekat planını sızma riskine karşı bölgesel ortaklarıyla paylaşmayacağını belirten Trump, bölgeye sevk edilen dev filonun gücüne vurgu yaptı. Washington ve Tahran hattında tehditler havada uçuşurken, Trump’ın "müttefikleri dışarıda bırakan" bu tavrı Ankara dahil tüm bölge başkentlerinde yankı uyandırdı.