SON DAKİKA
Gündem
İsrail’in casus ağı çöktü, MİT’in "son uyarı" kodlu operasyonu MOSSAD’ı birbirine kattı! Ajanlar yalan makinesinde
İsrail’in casus ağı çöktü, MİT’in “son uyarı” kodlu operasyonu MOSSAD’ı birbirine kattı! Ajanlar yalan makinesinde

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul merkezli gerçekleştirdiği operasyonla MOSSAD bağlantılı casusluk ağını çökertirken, operasyona verilen "MONITUM" ismi İsrail cephesinde sarsıntı yarattı. Latince "son uyarı" anlamına gelen bu kod isim, Tel Aviv'e "tekrarı halinde sonuçlar çok daha ağır olur" mesajını net bir şekilde iletti. Operasyon sonrası büyük bir güvenlik zafiyeti yaşadığını fark eden MOSSAD’ın, kendi ajanlarını panik içerisinde yalan makinesine bağlayarak sorguladığı öğrenildi.

Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetlerine karşı kararlılığını gösteren Milli İstihbarat Teşkilatı, önceki gün İstanbul merkezli operasyonlarla İsrail istihbaratı MOSSAD bağlantılı şahısları yakalamıştı. Operasyon kapsamında iki MOSSAD ajanının yakalanması, casusluk ağının çözülmesini sağlamıştı.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, Tel Aviv cephesindeki sarsıntının boyutunu gözler önüne serdi. MOSSAD’ın, yaşanan güvenlik zafiyeti nedeniyle kendi ajanlarını poligraf (yalan makinesi) testine tabi tuttuğu öğrenildi. Bu adım, güvenlik kaynakları tarafından “panik havası” olarak değerlendirildi.

MİT’in operasyona verdiği isim “MONITUM” olarak kayıtlara geçmişti. Latince kökenli bu ifade “son uyarı” ve “ikaz” anlamına geliyor. İstihbarat terminolojisinde ise mesaj net: “Bu son uyarı; tekrarında daha ağır sonuçlar gelir.”

