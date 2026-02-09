İsrail’in casus ağı çöktü, MİT’in “son uyarı” kodlu operasyonu MOSSAD’ı birbirine kattı! Ajanlar yalan makinesinde
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul merkezli gerçekleştirdiği operasyonla MOSSAD bağlantılı casusluk ağını çökertirken, operasyona verilen "MONITUM" ismi İsrail cephesinde sarsıntı yarattı. Latince "son uyarı" anlamına gelen bu kod isim, Tel Aviv'e "tekrarı halinde sonuçlar çok daha ağır olur" mesajını net bir şekilde iletti. Operasyon sonrası büyük bir güvenlik zafiyeti yaşadığını fark eden MOSSAD’ın, kendi ajanlarını panik içerisinde yalan makinesine bağlayarak sorguladığı öğrenildi.