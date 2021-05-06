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Ekonomi Memurlar maaşlarını ne zaman alacak? Memur mayıs ayı maaşları ne zaman yatacak?
Ekonomi

Memurlar maaşlarını ne zaman alacak? Memur mayıs ayı maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? Memur maaşları ne zaman verilecek? soruları 12 milyon 700 bin emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram hesaplara yatırılacak olmasıyla birlikte merak edilir oldu. Memur maaşları ne zaman yatacak? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi. Peki memur mayıs ayı maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:10:00 -
Memurlar maaşlarını ne zaman alacak? Memur mayıs ayı maaşları ne zaman yatacak?

12 milyon 700 bin emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurmuştu.

Memur maaşları ne zaman yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının ne zaman yatırılacağına ilişkin merak edilen soruya da cevap verdi. Başkan Erdoğan, “Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Bununla ilgili düzenleme Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.” ifadesini kullandı. 

2020 Aralık ayına ait ve 2020 yıl sonuna ait enflasyon verilerinin TUİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli olmuştu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam gelmişti. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.

Ocak 2021 memur maaşları

 

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