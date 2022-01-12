Memura temmuzda zam var mı? Kamu çalışanlarına temmuzda enflasyon zammı olacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Son dakika emekli maaşı açıklaması ile en düşük memur emekli aylığı 4289 lira olarak belirlenirken, en düşük memur maaşının kaç TL olduğu da netleşti. SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği duyurulurken, memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarına yönelik temmuz ayında enflasyon farkı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına ekonomideki son gelişmelere değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:”Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans krizi ile bozulmuş dengelerini daha sert şekilde altüst etmiştir. Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere EMTIA fiyatlarının yükselmesi ile gelişmiş ülkeler 5 katı, 7 katına çıkan enflasyonlar ile karşı karşıya kalmıştır. Tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaştılar. Ülkemizde de enflasyon sorunu elbette vardır. Türkiye döviz sorunu gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da döviz kurunda da olduğu gibi ülkemizin gerçekleri ile uyuşmayan bir şişkinlik olduğu açıktır. Bu enflasyondaki bu şişkinliği aşacağız.

Memura temmuzda enflasyon farkı verilecek mi?

Kamu çalışanlarına da enflasyon zammı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre Temmuz ayında çalışanlarımızın maaş durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Biz çalışıp ürettikçe, büyüdükçe karşımızdaki sorunlar da küçülecek. Önceliğimiz istihdamı artırarak hedeflerimizi birer birer yerine getirmektir. Alınan tüm tedbirlerin istihdamı korumaya yönelik olduğuna dikkatleri çekmek istiyorum. Biz salgın döneminde 2 milyon 700 bin ilave istihdam ile onların başaramadıklarını başardık. Bizi bu yoldan alı koyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Biz bu zamana kadar laf ile değil, icraat ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüzdeki yaz ayında bu fedakarlık ve çalışmalarımızın karşılıklarını hep birlikte almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktası ve unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir." şeklinde konuştu.

2022 Ocak zamlı maaşları ne zaman ödenecek?

2022 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaşlarına zam alan memur ve emeklilerin zamlı maaşlarının hesaplarına yatacağı tarih de belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

SSK emeklilerine zamlı maaş ödeme tarihi 17-26 OCAK.

Bağ-Kur emeklilerine ödenecek zamlı maaş tarihi ise 25-28 OCAK.