Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İş güvencesi ve kadrolu istihdam konusunda sessiz kalmayacaklarını belirten Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyoruz. Sadece kamu çalışanları değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz. 1 milyon üyemizle çözüm bekleyen konulara, amasız ve ancaksız sonuç üretilmesini istiyoruz. Memura siyaset yasağı da kalkmalı" dedi.

İş güvencesi ve kadrolu istihdam konusunda sessiz kalmayacaklarını belirten Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyoruz. Sadece kamu çalışanları değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz. 1 milyon üyemizle çözüm bekleyen konulara, amasız ve ancaksız sonuç üretilmesini istiyoruz. Memura siyaset yasağı da kalkmalı" dedi.

"Taslağa hayır diyoruz"

Kamu personeli düzenlemesine son verilmesi talebinde bulunan Ali Yalçın, isteklerini şöyle sıraladı: "Performans değerlendirme taslağına 'Hayır' diyoruz. Evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi istihdam türleri insan temalı bir şekilde değerlendirilmeli. Çalışma barışını yok edecek performans değerlendirme sürecine karşıyız."

"1 Mayıs'ta Kocaeli'deyiz"

Memur-Sen olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu yıl Kocaeli'de kutlama kararı aldıklarını açıklayan Ali Yalçın, "Hem masada, hem alanlarda çok kazanımlar ürettik. Kocaeli'nden kazanımlarımızı haykıracağız. Yeni taleplerimizi dile getireceğiz. Kamu görevlileri ne kadar mutlu olursa devletin işleri o kadar verimli yürür" ifadelerini kullandı.