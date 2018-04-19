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'Memura siyaset yasağı da kalkmalı'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:43
'Memura siyaset yasağı da kalkmalı'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İş güvencesi ve kadrolu istihdam konusunda sessiz kalmayacaklarını belirten Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyoruz. Sadece kamu çalışanları değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz. 1 milyon üyemizle çözüm bekleyen konulara, amasız ve ancaksız sonuç üretilmesini istiyoruz. Memura siyaset yasağı da kalkmalı" dedi.

İş güvencesi ve kadrolu istihdam konusunda sessiz kalmayacaklarını belirten Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyoruz. Sadece kamu çalışanları değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz. 1 milyon üyemizle çözüm bekleyen konulara, amasız ve ancaksız sonuç üretilmesini istiyoruz. Memura siyaset yasağı da kalkmalı" dedi.

"Taslağa hayır diyoruz"

Kamu personeli düzenlemesine son verilmesi talebinde bulunan Ali Yalçın, isteklerini şöyle sıraladı: "Performans değerlendirme taslağına 'Hayır' diyoruz. Evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi istihdam türleri insan temalı bir şekilde değerlendirilmeli. Çalışma barışını yok edecek performans değerlendirme sürecine karşıyız."

"1 Mayıs'ta Kocaeli'deyiz"

Memur-Sen olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu yıl Kocaeli'de kutlama kararı aldıklarını açıklayan Ali Yalçın, "Hem masada, hem alanlarda çok kazanımlar ürettik. Kocaeli'nden kazanımlarımızı haykıracağız. Yeni taleplerimizi dile getireceğiz. Kamu görevlileri ne kadar mutlu olursa devletin işleri o kadar verimli yürür" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 07:43
  1. Kocaeli
  2. Memur-Sen Konfederasyonu
  3. Ali Yalçın
  4. Memura siyaset yasağı

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  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber10 sa önce
    Trabzon büyükşehir belediye başkanı vb memur kafalı memur kökenli adamlar millete kan ağlatıyor neden seçiliyorlar millet erdoğana oy verdiği için memurlara siyaset yasağından önce 657 zırhı kalkmalı bürokratik oligarşiden kurtulacağız diye sevinirken başımıza paşazadeler türetecekler
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