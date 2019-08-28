Memur zammı son dakika belli oldu hakem heyetinden hükümetin verdiği teklif çıktı

Memur maaşı zammı belli oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği hakem heyeti kararı açıklandı. Hakem heyeti kararına göre memurun zammı da belli olmuş oldu. Peki memura ne kadar zam yapıldı? Hakem heyeti memur zammı kararı ne oldu?

Hakem Heyeti son dakika memur zammı oranı. Memur zammı oranı belli oldu. Hakem heyeti kararına göre 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. "Memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusu bugün cevap buldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı bugün belli oldu. Hakem Heyetinden hükümetin teklif ettiği rakam çıktı. Hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.