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Memur zammı ne kadar oldu? Memur zammı son dakika hakem heyeti sonucu belli oldu mu?

Son dakika memur zammı 2019. Memur zammı hakem heyeti ne zaman sonuçlanır? Sorusu bu aralar milyonlarca memur tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Memur toplu iş sözleşmesi son dakika zam haberi. Hükümet, memur ve memur emeklisine yapılacak olan ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3, 2021'de ise ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda ise 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etmiş, Memur-Sen ise bu teklifi kabul etmemişti. Memur toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakem heyetine gitmişti. Peki memur zammı ne kadar oldu? Memur zammı son dakika hakem heyeti ne zaman sonuçlanacak?

27 Ağustos 2019 Salı 13:45
Memur zammı ne kadar oldu? Memur zammı son dakika hakem heyeti sonucu belli oldu mu?

Memur zammı hakem heyeti ne zaman sonuçlanır? Sorusu bu aralar milyonlarca memur tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Memur toplu iş sözleşmesi son dakika zam haberi. Hükümet, memur ve memur emeklisine yapılacak olan ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3, 2021'de ise ilk 6 ayda yüzde 3, ikinci 6 ayda ise 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etmiş, Memur-Sen ise bu teklifi kabul etmemişti. Memur toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakem heyetine gitmişti. Peki memur zammı ne kadar oldu? Memur zammı son dakika hakem heyeti ne zaman sonuçlanacak?

Son dakika memur zammı 2019, 2019 memur zammı, temmuzda memur zammı, memur zammı 2020, çalışan memur zammı, memur zammı 2019 temmuz, temmuzda memur zammı ne kadar olacak, memur zammı temmuz son durum. Sendika taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasındaki diğer sendika olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ise 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

Memurlar hükümetten yeni bir teklif bekliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, "Her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz" dedi. Memur-Sen, hükümetten yeni bir teklif bekliyor.

Memur toplu iş görüşmesi hakem heyeti kararı ne zaman belli olacak?

Hükümet ve memur sendikaları bugün 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü kez toplanmıştı. Hükümetin sunduğu teklif üzerine Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikalarının zam görüşmeleri sürecek. Pazarlıklar, yasal takvim gereği 20 Ağustos'a kadar - olumlu ya da olumsuz bir şekilde - sonuçlanacak. Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde, konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak. Hakem Heyeti Kurulu, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:45
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