Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar? 2020 ve 2021’de emekli zam ne kadar?

2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? 2019 memur ve memur emekli zam oranında son durum. Emeklilerin gözü kulağı hakem heyetinin açıklayacağı memur ve memur emeklisi zammında. Hükümet Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Memurlara 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Memur-Sen de hükümetin zam ve yasal haklar teklifini kabul etmeyince Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı. 5.2 milyon civarındaki memur ve memur emeklisinin zammı bugün belli olacak. Hakem Kurulu'nun bugün kararını açıklaması beklenirken memur maaş zammı ne kadar olacak? Son dakika memur ve memur emekli zamları haber. 2020-2021 memur maaş zamları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci devam ediyor. Memur-Sen’in 23 Ağustos Cuma günü yaptığı başvurunun ardından, Kurulun 24 Ağustos Cumartesi ilk toplantısını yapmasıyla başlayan süreç Sayıştay Başkanlığında yürütülüyor. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, çalışmalarını tamamladı. Üç günlük mesaisinde hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayan Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye geçti.

Hakem Heyeti memur zammı ne kadar?

Kurulun, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesine dair kararını bugün açıklaması bekleniyor. Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.