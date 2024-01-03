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Ekonomi Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Ekonomi

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-03 10:29:00 - 2024-01-03 11:40:52
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacak.

Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

 

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ARTIŞ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklileri için öngördükleri zam oranını açıklamıştı.

Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Recep Kocamanav

Hesaplanan %49,25 Temmuzda kurşun yiyen memur emeklisini asla tatmin etmez. Adil değildir...İlk defa verilmeyen seyyanen 8000 TL küsürlük gasbın telafi edilmesi gerekir. Edilmedi..en son derece kademeden 42 yıl çalışmış bir yönetici emeklisi maaşı Endüşük memur maaşının çok altına düşecek...çalışan emsalleri ile uçurum fark oluşacaktır. Mecliste hain parti Seçim yardımı vekili maas ve imkanlar ile beslenirken? Meslek olmayan milletvekiligi için verilmiş haksız emeklilik hakkı iptal edilmemişken? Zengin yaşlılara...Meslek olmayan muhtarlara, karı koca çalışanlara kreş yardımı verilirken? Lojman ve makam otosu saltanatına kısıtlama gelmemişken? Yaşlı çilekeş emekliye haksızlık...Reis'in içine sinmez...siniyorsa değişime uğruyordur dikkat!

Seçimde görüşürüz.

memura %50 işciye %37 ...
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