Memur ve emeklilerin zam oranlarını açıkladı! İşte maaşlar
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, memur ve emekli maaş zamları ile ilgili önemli bir tüyo verdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, memur ve emekli maaş zamları ile ilgili önemli bir tüyo verdi. Selvi, milyonların beklediği haberle ilgili özetle şunları kaydetti:
"Dünkü Kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum yaptı.
1- En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.
2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.
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3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak."