  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Memur ve emeklilerin zam oranlarını açıkladı! İşte maaşlar
Medya

Memur ve emeklilerin zam oranlarını açıkladı! İşte maaşlar

Yeniakit Publisher
2023-07-04 11:34:00 -
Memur ve emeklilerin zam oranlarını açıkladı! İşte maaşlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, memur ve emekli maaş zamları ile ilgili önemli bir tüyo verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, memur ve emekli maaş zamları ile ilgili önemli bir tüyo verdi. Selvi, milyonların beklediği haberle ilgili özetle şunları kaydetti:

"Dünkü Kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum yaptı.

1- En düşük memur maaşı 22 bin TL’ye çıkıyor. Buna göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, mühendis aylıklarına kademeli olarak artış yapılacak.

2- Kademeli artışlar yapılacak. Bir yüzde artış, onun üzerine ise seyyanen bir zam yapılacak. Örneğin yüzde 25 artı 7 bin, yüzde 25 artı 8 bin artış olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- Memur ve emeklilerin maaş zammı için yarın açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olması öngörülüyor. Böylece enflasyon artı refah payı artışı yapılacak."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23