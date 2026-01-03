Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?

Türkiye ekonomisi için 2026’nın ilk kritik verisi 5 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun yeni maaşlarını belirleyecek. Temmuz ayından bu yana dalgalı bir seyir izleyen enflasyon oranları, Kasım ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesine ulaştı. Şimdi ise tüm hesaplamalar, Pazartesi günü açıklanacak olan yılın son verisine kilitlendi. Toplu sözleşme zammına eklenecek olan 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emeklilerin 2026 yılı ilk yarısındaki alım gücünü doğrudan etkileyecek.

Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacak.

TÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 olmuştu.

Enflasyon verileri yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir izledi. TÜFE; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

MAAŞ ZAMLARI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR

5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile birlikte, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, yeni yılda maaşlara yansıtılacak.

ENFLASYON KARNESİ: 5 AYDA NE OLDU?

Yılın ikinci yarısında aylık bazda yaşanan artışlar, zam oranının temelini oluşturdu. İşte Temmuz-Kasım dönemindeki seyir:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Yıllık Durum: Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon %31,07 olarak gerçekleşirken, 12 aylık ortalamalara göre artış %35,91 oldu.

HESAPLAMALAR NASIL YAPILACAK?

Maaşlara yansıtılacak olan artış iki ana kalemden oluşuyor:

Toplu Sözleşme Zammı: Memur ve memur emeklileri için önceden belirlenen sabit artış oranı.

Enflasyon Farkı: 6 aylık enflasyonun, toplu sözleşmede belirlenen eşiği aşması durumunda verilen ilave artış.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.